Prefeitura de Cachoeiro convoca 40 novos Guardas Civis Municipais

today13 de novembro de 2025 remove_red_eye62

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, realizou na quarta-feira (13) a convocação de 40 aprovados no concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal (GCM). Os candidatos se apresentaram na sede administrativa e foram recebidos pessoalmente pelo secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira.

A convocação marca o início da etapa de matrícula para o curso de formação profissional, que terá início no dia 1º de dezembro deste ano. O curso será ministrado pela Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol), com carga horária total de 632 horas e realizado em regime de tempo integral.

Segundo o secretário Clayton Siqueira, o reforço no efetivo é um passo importante para ampliar a atuação da Guarda Civil Municipal. “Essa convocação representa um avanço significativo na política de segurança do município. Com mais profissionais capacitados e preparados, poderemos aumentar a presença ostensiva da Guarda nas ruas, garantindo mais tranquilidade e proteção para a população cachoeirense”, destacou o secretário.

A ação reforça o compromisso da prefeitura com a valorização dos servidores públicos e o fortalecimento das políticas de segurança, contribuindo para um município mais seguro e bem assistido.

foto divulgação/PMCI