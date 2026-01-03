Prefeitura de Cachoeiro emite comunicado sobre alagamento no bairro Nova Brasília

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que, diante das fortes chuvas registradas nesta quinta-feira (1º), segue monitorando de forma permanente a situação no bairro Nova Brasília, que infelizmente voltou a sofrer com alagamentos, afetando dezenas de famílias e comerciantes da região.

A administração municipal lamenta que a obra de macrodrenagem anteriormente executada não tenha sido suficiente para resolver 100% um problema histórico do bairro. A atual gestão também acreditava que a intervenção realizada solucionaria a situação e, inclusive, promoveu ações complementares, como a intervenção no córrego que passa pela Praça do Rotary, com o objetivo de reduzir o acúmulo de água — sem qualquer prejuízo à praça, já que o córrego se manteve dentro do leito.

Na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro, o prefeito em exercício José Carlos Corrêa Cardoso Júnior se reunirá com a Secretaria Municipal de Obras para analisar o novo projeto da segunda etapa das obras de macrodrenagem, que será apresentado ao Governo do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de viabilizar os recursos necessários para uma solução definitiva.

As equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras já estão realizando um levantamento detalhado da situação. Com base nesse trabalho, o município irá elaborar um relatório técnico (dossiê) apontando as causas do novo alagamento. O documento será entregue ao governador do Estado e também apresentado à população de Cachoeiro de Itapemirim, garantindo transparência sobre o ocorrido e os próximos passos.

A Prefeitura reforça que o problema enfrentado pelo bairro Nova Brasília é antigo e foi herdado pela atual administração, que segue empenhada em buscar, junto ao Governo do Estado, os recursos e as soluções necessárias para resolver essa situação o mais rápido possível.

A Prefeitura segue atenta, acompanhando a situação e prestando o apoio necessário à população afetada.

NOTA OFICIAL PROCON

Considerando a tempestade ocorrida no dia 1 de janeiro de 2026 que gerou transtornos a consumidores, foi realizado contato junto a EDP para questionar o que o fornecedor tem feito para que não haja consumidores prejudicados, bem como solicitou que propicie forma urgente a disponibilidade de toda equipe para atender aos consumidores.

Inicialmente o evento atingiu cerca de 20 mil munícipes. Contudo, a equipe da EDP (cerca de 20 homens) em campo, já sanaram diversos pontos de interrupção de energia, restando apenas cerca de 3.500 consumidores sem o serviço.

A EDP informou que ainda estão sendo resolvidos problemas de postes e árvores e atendendo ainda a área rural, mas garantiu agilidade.

A concessionária informou ainda que vem priorizando os pontos críticos.

EDP

A EDP informa que, em virtude das fortes chuvas acompanhadas de ventos que atingiram Cachoeiro de Itapemirim na noite de ontem (1), ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo e segue mobilizada ininterruptamente para o atendimento às ocorrências. Os casos registrados após este evento climático elevaram o nível de criticidade da operação na comparação a um dia normal de atuação. Vale destacar que, no momento, mais de 91% dos clientes impactados tiveram o fornecimento de energia normalizado.

Os principais reparos estão relacionados à queda de galhos e árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade.

Em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento, primeiramente à hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados. Em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.

A companhia reforça as recomendações sobre segurança para que a população jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos.

No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento:

– Site: www.edp.com.br

– Aplicativo EDP Online

– WhatsApp: (27) 99772-2549

– Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707