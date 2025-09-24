Prefeitura de Cachoeiro orienta população sobre importância de comparecer às consultas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reforça a importância de os pacientes comparecerem às consultas e procedimentos agendados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

De acordo com a secretaria, a ausência sem aviso prévio gera impactos negativos no funcionamento das unidades, como:

– Prejuízo a outros pacientes, que deixam de ser atendidos no horário reservado;

– Atraso nos processos internos de atendimento, comprometendo o fluxo diário de trabalho;

– Aumento do absenteísmo, dificultando a organização e a eficiência dos serviços de saúde.

Para evitar esses problemas, a orientação é clara: caso o usuário não possa comparecer, deve cancelar ou reagendar o atendimento com antecedência. Dessa forma, é possível disponibilizar o horário para outra pessoa e garantir que mais pacientes tenham acesso ao serviço em tempo hábil.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, destaca que a participação da população é fundamental para melhorar a qualidade do serviço. “Quando o paciente falta à consulta sem avisar, ele não apenas perde uma oportunidade de cuidado, como também impede que outra pessoa utilize aquele horário. Com pequenas atitudes, como cancelar ou remarcar, conseguimos oferecer um atendimento mais ágil e eficiente para todos”, afirmou.

foto Wallace Hull/PMCI