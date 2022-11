Prefeitura de Guarapari abre período de rematrícula e remanejamento da rede pública

today31 de outubro de 2022 remove_red_eye35

A Prefeitura de Guarapari inicia na próxima quinta-feira (03), o período de rematrícula e remanejamento para alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.

A solicitação da rematrícula ou remanejamento deve ser feita pelos pais e/ou responsáveis pelo aluno, ou pelo próprio aluno, quando este for maior de idade, no período de 03 a 18 de novembro de 2022.

A rematrícula ou remanejamento será realizado nas secretarias das escolas da rede municipal e será efetivado mediante a apresentação dos documentos relacionados abaixo:

– CPF do aluno (se possuir);

– Cópia do cartão de vacinação atualizado nos termos da Lei Estadual nº 10.913/2018;

– Declaração de atualização do cartão de vacina (emitido pela Unidade de Saúde que atende à comunidade);

– Cópia do laudo médico atualizado para estudante público-alvo da educação especial ou estudante com restrição alimentar, em caso de alteração desde o último apresentado à escola;

– Comprovante de residência original de um dos últimos 03 (três) meses (energia elétrica, fatura de água, telefone, gás, IPTU ou contrato de locação) ou Declaração Comprobatória de Residência, em caso de mudança de endereço;

– CPF dos pais e/ou responsáveis pelo aluno;

– Documento original de identificação oficial com foto dos pais e/ou responsáveis pelo aluno.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a escola em que o aluno estuda.