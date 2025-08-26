Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para guarda-vidas

A Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de guarda-vidas que atuarão no Serviço de Salvamento Marítimo nas praias do município.

O Edital, lançado por meio da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC), prevê a contratação de 130 profissionais e a formação de cadastro de reserva, com carga horária de 40 horas semanais, em regime de escala 12×36. O contrato terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

Para participar, o candidato deve possuir ensino médio completo, além do Certificado de Formação ou Reciclagem de Guarda-Vidas (homologado pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme NT-07), dentro do prazo de validade. Também é obrigatória a apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) no dia do Teste de Avaliação Física (TAF).

A remuneração inicial é de R$ 1.599,70 (salário base), mais adicional de 30% de risco de vida e auxílio-alimentação de R$ 220,00. Totalizando R$ 2.299,61 mensais, além de férias e 13º proporcionais.

O processo seletivo será composto pelas etapas de inscrição, Teste de Avaliação Física (prova de natação 100m livres), classificação, análise documental e contratação.

A prova de natação será aplicada no Complexo Esportivo Maurice Santos, no bairro Muquiçaba, sob supervisão do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

As inscrições deverão ser feitas presencialmente, entre os dias 01 a 04 de setembro, mediante entrega da documentação exigida (conforme prevê edital) em envelope lacrado, no Auditório do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, localizado na Av. Beira Mar, nº 30, Praia do Morro, Guarapari.

Entre as atribuições dos guarda-vidas estão:

– Vigilância e salvamento nas praias do município;

– Prevenção e resgate em situações de afogamento;

– Orientação aos banhistas sobre segurança;

– Apoio a ações educativas e de sinalização das praias;

– Registro de ocorrências e apoio em primeiros socorros.

De acordo com o secretário de Integração da Cidade, Ronaldo Gomes, a medida reforça a segurança da orla de Guarapari. “Estamos ampliando a estrutura do Salvamar para garantir mais tranquilidade e segurança aos banhistas e turistas que visitam nossas praias. Este processo seletivo é fundamental para a preparação da cidade para a alta temporada.”

A convocação dos profissionais aprovados deve acontecer até o final de outubro. Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura de Guarapari (www.guarapari.es.gov.br).