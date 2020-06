Prefeitura de Guarapari adquire 12 mil mudas para incentivo ao projeto Guarauva

O Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, assinou na última quarta-feira (17), mais um processo para a aquisição de mais 12 mil mudas de uva de espécies para consumo in natura (mesa) e suco, visando expandir o programa de vitivinicultura, o Guarauva, implementado no município, em julho de 2018.

Através de uma parceria entre a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), 43 agricultores em 17 comunidades rurais do município já participam do projeto.

O programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável, criando um polo de uvas na região de montanhas do município.

As mudas, que serão doadas aos produtores municipais, foram adquiridas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), garantindo a produção de um fruto de qualidade. São mudas das variedades Niágara Rosada, Isabel, Vitória, Ises e Carmem.

“Guarapari possui uma grande diversidade climática que permite a exploração das mais diversas espécies agrícolas. Nesse cenário, a vitivinicultura surge como uma atividade com um gigantesco potencial transformador, possibilitando agregação de valor aos produtos, diversificação da produção, fortalecimento do agroturismo, melhoria da renda e oportunidades de negócios a todos os envolvidos na cadeia”, comentou Cássio Vinícius de Souza, engenheiro agrônomo do Incaper.

Guarapari já se tornou referência para diversos municípios vizinhos, que realizam visitas técnicas para seguirem os passos da cidade saúde e, também implementarem seus polos produtores.

“Esse projeto nasceu no plano de governo do prefeito Edson Magalhães, e tem mostrado muito êxito. Já são muitos produtores beneficiados pelo programa com a doação das mudas e com todo auxílio técnico. Guarapari, em conjunto com o Incaper, vem realizando desde o início do projeto, orientações técnicas, visitas e aprimoramento da tecnologia”, citou o secretário Breno Ramos.

As plantações de 2018 devem ter sua primeira safra entre 2021 e 2022. A expectativa do município é que, futuramente, Guarapari se destaque na produção de uvas in natura, suco e vinho.