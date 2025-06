Prefeitura de Guarapari atua em resposta a fortes chuvas com alagamentos pontuais

Na noite da última segunda-feira (2), o município de Guarapari registrou fortes chuvas, com um acumulado de 22 milímetros em apenas 30 minutos. O volume elevado em curto intervalo provocou alagamentos pontuais em diferentes regiões da cidade.

Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras foram mobilizadas e estiveram nos locais afetados para avaliar os impactos e adotar as providências necessárias. Em grande parte dos pontos atingidos, o escoamento da água ocorreu de forma rápida, o que contribuiu para a redução dos danos.

Entre as áreas com maior registro de alagamentos estão a entrada do bairro Adalberto, a Rua Alexandre Grande Ribeiro, no Camurugi, e as ruas Francisco Vieira Passos e Pedro Caetano.

Na manhã desta terça-feira (3), a Prefeitura mantém equipes em campo para dar continuidade às ações de limpeza, desobstrução de vias e manutenção das bocas de lobo. Um dos locais que permanece em atenção é a região em frente à Escola Francisco Araújo, no bairro Perocão.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça a orientação para que a população permaneça atenta em caso de novas pancadas de chuva. Em situações de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.