Prefeitura de Guarapari começa vacinação para trabalhadores da saúde com mais de 60 anos

4 de fevereiro de 2021

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza nesta quinta-feira (04) e sexta-feira (05) a vacinação dos trabalhadores da área da saúde, com mais de 60 anos e que ainda não foram vacinados, seja do serviço público ou privado.

A vacinação será realizada no Centro Municipal de Saúde, das 8h às 17h, sendo obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: comprovante de residência; cartão SUS; crachá, contracheque, declaração da empresa ou carteira de trabalho.

Vale lembrar que o município segue o calendário de vacinação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, são eles quem definem qual grupo será contemplado, conforme são enviados os lotes de vacina.

Até agora o município já vacinou 100% dos idosos que residem em residências de longa permanência; todos os profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e ainda nesta semana será concluída a vacinação dos profissionais da atenção primária em saúde.