Prefeitura de Guarapari concede reajuste salarial e aumento de benefícios para servidores

today5 de maio de 2023 remove_red_eye35

A prefeitura de Guarapari protocolou na tarde desta quinta-feira (04), cinco Projetos de Lei, contendo reajuste salarial de até 20% e aumento do ticket alimentação, para todos os servidores municipais.

A medida irá beneficiar servidores efetivos, contratados e comissionados. Também estão incluídos os ativos, inativos e pensionistas (com paridade). Os benefícios serão aplicados já na folha de maio.

A proposta de reajuste salarial foi de 6% a 20% para os servidores efetivos e contratados, já o ticket-alimentação teve aumento real de 38%, passando dos atuais R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Para os cargos comissionados o reajuste variou entre 2,1% e 12%. Além dos reajustes citados haverá adequação ao piso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes Comunitários de Endemias (ACE). Ambos terão acréscimo de quase 9% do piso, passando a receber R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

O reajuste faz parte da política de valorização do funcionalismo público. Todos os cálculos foram feitos levando em consideração a receita de 2023 e a Lei de Responsabilidade Fiscal/despesa com pessoal. “Nós temos um respeito muito grande pelos servidores, que são fundamentais na prestação de serviços a toda população de Guarapari. Fazemos questão de manter a pontualidade no pagamento dos salários, além de primarmos pelo equilíbrio financeiro do nosso município”, destacou o prefeito Edson Magalhães.