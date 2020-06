Prefeitura de Guarapari credencia mais uma agroindústria com o selo S.I.M.

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura – Semag – de Guarapari, realizou nesta quarta-feira (24) a entrega de mais um selo do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M, para a atividade de lacticínios na localidade de Iguape, interior do município.

“Estamos muito satisfeitos que, mesmo com todo esse cenário de pandemia, a cidade tem avançado nos procedimentos e registros do S.I.M. Este sucesso se dá graças ao empenho de toda equipe que vêm trabalhado para consolidar nossas agroindústrias, gerando emprego e renda aos agricultores do município”, disse Breno Ramos, Secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari.

Vale ressaltar que, todo o procedimento de inspeção, obedeceu os critérios de segurança sanitária quanto ao novo coronavírus (COVID-19).

Segundo Arivald Santos Ribeiro, veterinário e fiscal do S.I.M., esse credenciamento agrega valor, através do processamento das matérias primas produzidas nas propriedades rurais, já que era uma tendência observada em Guarapari. “Agora, neste momento de isolamento social, também passou a ser visto como uma importante estratégia para evitar perdas, uma vez que o processamento/beneficiamento aumenta consideravelmente a vida da prateleira dos produtos”, disse Arivald.

Por esta razão, a Semag, através do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M., vem dando continuidade aos processos de registro das agroindústrias no município.

“Agradecemos muito ao trabalho prestado pela Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, com as orientações técnicas e auxílio aos produtores que estão aderindo às agroindústrias. A Secretaria tem desenvolvido um serviço técnico/administrativo muito importante junto a todos nós”, agradeceu Regina Teixeira, proprietária de agroindústria.

O Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) já é uma realidade em Guarapari. Atualmente, no município, já são 36 agroindústrias registradas que atuam nos ramos de lácteos, pescados, cárneos, ovos e produtos da abelha, sendo que três dessas já possuem equivalência ao Susaf, podendo comercializar seus produtos em todo o Estado.