Prefeitura de Guarapari divulga resultado do Orçamento Participativo 2023/2024

today14 de abril de 2023 remove_red_eye41

A prefeitura de Guarapari realizou entre os dias 15 de março e 05 de abril, o Orçamento Participativo (OP) 2023/2024. A ação foi realizada de forma online, com exceção do interior do município, onde foram instaladas urnas nas unidades de saúde, para atender as pessoas que não possuem acesso à internet.

De acordo com a secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Helione Bacovis, aproximadamente 248 pessoas apresentaram propostas de melhorias para a cidade. “Vale ressaltar, que entre as localidades do município, as maiores participações foram dos moradores de Ilha do Sol com 32,7%, Pau D’Óleo, zona rural, com 19,8%, e Enseada Azul com 11,7%. A participação dos demais bairros ficou entre 6% a 1% do quantitativo total”, esclareceu.

Dos eixos disponíveis para opinião pública, os três que mais tiveram propostas apresentadas foram:

1º – Pavimentação e Drenagem, 54,9% das propostas;

2º – Infraestrutura, 10,6% das propostas;

3º – Cultura, Empreendedorismo e Turismo junto com Esporte e Lazer dividem a 3ª colocação com 6,9% das propostas cada.

Ainda de acordo com a secretária Helione Bacovis, a intenção foi conhecer a opinião dos moradores da cidade sobre propostas dos mesmos para possíveis investimentos em 2024, tendo como premissa o cumprimento das Leis Orçamentárias, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

O Orçamento Participativo é o meio democrático pelo qual os cidadãos podem escolher quais os investimentos serão executados pela prefeitura de Guarapari no próximo ano. O objetivo é dar voz e protagonismo aos cidadãos, e ainda, demonstrar o compromisso da gestão com a transparência e boa aplicação dos recursos públicos.

Confira as informações completas do Orçamento Participativo 2023/2024, disponiblizadas pela Setec, no link

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/files/relatorio-executivo—op—2023-2024-2.pdf