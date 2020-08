Prefeitura de Guarapari e Governo do Estado assinam termo de adesão do projeto CDA

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) e da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), juntamente com o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), realizaram nesta quarta-feira (05), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a assinatura do termo de adesão do projeto Compra Direta de Alimentos (CDA).



O evento também contou com a participação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e de representante dos agricultores do município.



“É uma grande satisfação para o município de Guarapari concretizar esta parceria junto ao Estado, por meio da adesão ao projeto de Compra Direta de Alimentos. Um projeto que, além de fomentar a agricultura familiar no município, irá garantir uma alimentação de qualidade às nossas entidades socioassistenciais e equipamentos da Assistência Social, que neste momento vivido mundialmente, tanto necessitam”, comentou Breila Mardegan, Secretária Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania.

Diante da pandemia de Covid-19, a solenidade contou com a presença de poucas pessoas, respeitando todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde.

O Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) foi idealizado dentro da perspectiva do direito humano à alimentação adequada (DHAA) e do combate à pobreza. Consiste na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com um perfil socioeconômico específico (como beneficiários do Programa Bolsa Família, mulheres, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais), e a doação simultânea dos produtos adquiridos à rede socioassistencial municipal, equipamentos e serviços públicos de Assistência Social.

“Consideramos este como um dos projetos mais completos da nossa Secretaria (Setades). Um projeto que auxilia na superação da pobreza, através de transferência de renda para os agricultores familiares e, ao mesmo tempo, fornece alimentação saudável àquelas pessoas que estão em condição de insegurança alimentar”, pontuou Cyntia Figueira Grillo, Secretária Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

Esse projeto beneficiará 21 famílias de Agricultores familiares do Município, bem como as famílias atendidas pelas entidades socioassistenciais e equipamentos da Assistência Social: Serviço de Acolhimento Institucional I Casa de passagem “Nova Vida”, Serviço de Acolhimento Institucional II Casa de passagem II, Residência Inclusiva, Centro Dia Pessoa com Deficiência, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos bairros Camurugi, São José e Portal, Cras de Olaria, Cras Santa Mônica, Cras São José, Recanto dos Idosos Santo Antônio, Centro Social Santa Mônica e Ascamarg.

Essas iniciativas buscam alcançar o crescimento da agricultura familiar e colaborar para a geração de renda e emprego no campo e ainda, melhorar o nível de sustentabilidade das atividades no setor agrícola, contemplando também as instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social que recebem esses alimentos.

Nos próximos meses, o município lançará o edital para seleção dos fornecedores (agricultores familiares).