Prefeitura de Guarapari entrega Mercado Municipal de Peixe revitalizado

today22 de setembro de 2025 remove_red_eye69

O tradicional Mercado Municipal de Peixe de Guarapari, localizado no Centro, foi oficialmente entregue revitalizado no sábado (20). O prédio passou por intervenções no telhado, após laudos da Defesa Civil e solicitação do Ministério Público, que apontaram risco de desabamento da cobertura.

A última reforma na estrutura aconteceu há mais de 20 anos. Agora o espaço está seguro e acolhedor, valorizando o trabalho dos pescadores locais e garantindo que moradores e visitantes continuem recebendo o melhor do pescado fresco diretamente do mar.

“A revitalização do Mercado Municipal de Peixe é um marco para Guarapari. Estamos garantindo segurança, conforto e dignidade para os trabalhadores, e também um espaço de qualidade para todos que apreciam nosso pescado. Esse é um investimento que valoriza a tradição da nossa cidade e fortalece nossa economia”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

O secretário de Pesca e Aquicultura, Antônio Carlos Cavalcanti, afirmou que a manutenção do espaço era uma demanda antiga da comunidade pesqueira da cidade. “Essa entrega é uma vitória para os pescadores. O mercado precisava de atenção, e hoje entregamos um espaço renovado, preparado para continuar sendo um ponto de referência para quem vive da pesca e para os consumidores.”

Com mais de 55 anos de atuação no comércio de pescado em Guarapari, o vendedor Adelson Castro comemorou o resultado da obra. “Pela primeira vez nossa categoria foi ouvida e atendida. Não havia necessidade de começar uma nova obra, o que foi feito aqui é exatamente o que desejávamos. Essa reforma atende nossa demanda, traz segurança e dignidade para todos os trabalhadores do Mercado de Peixe.”

O secretário de Obras, Marcelo Cirino, enfatizou o compromisso da gestão com a preservação da infraestrutura pública. “O mercado é um patrimônio da cidade, e nossa responsabilidade é garantir que ele se mantenha seguro e funcional. Essa revitalização foi pensada para preservar a estrutura e atender às necessidades da população.”

A revitalização e a troca do telhado do Mercado Municipal de Peixe de Guarapari foi realizada em dois meses. Neste período, tendas foram instaladas no terreno ao lado do mercado para que a comercialização do pescado, nem os trabalhadores fossem prejudicados.