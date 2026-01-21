Prefeitura de Guarapari inaugura Farmácia Básica Municipal com horário ampliado

A Prefeitura de Guarapari inaugurou nesta quarta-feira (21) uma nova unidade da Farmácia Básica Municipal, instalada no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, na Praia do Morro. A entrega representa um avanço histórico para a saúde pública do município, sendo a primeira Farmácia Básica implantada fora de uma unidade de saúde em Guarapari, ampliando o acesso da população aos medicamentos.

A nova unidade foi planejada para oferecer mais comodidade, agilidade e qualidade no atendimento. Com horário de funcionamento ampliado, das 8h às 17h, sem fechamento para o almoço, a Farmácia Básica facilita o acesso especialmente para quem trabalha durante o dia e precisava de mais flexibilidade para retirar seus medicamentos.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Santório, destacou a importância da nova unidade para a rotina da população. “Essa Farmácia Básica foi pensada para oferecer mais acesso, mais dignidade e mais respeito ao cidadão. O horário será diferenciado, para atender principalmente quem trabalha e precisa de mais flexibilidade. É um espaço moderno, com atendimento humanizado e preparado para acolher melhor o cidadão”, afirmou.

O espaço conta com cinco atendentes, ambiente climatizado, atendimento individualizado e estrutura moderna e diferenciada, garantindo menor tempo de espera e mais conforto aos usuários. A unidade também contribui para desafogar as demais farmácias do município, fortalecendo o atendimento em toda a rede.

Outro destaque é a localização estratégica. A nova unidade passa a atender com mais facilidade moradores da Praia do Morro e de bairros próximos, como Aeroporto, Jardim Santa Rosa, Jardim Boa Vista, entre outros. Vale reforçar que o atendimento não é territorial, e qualquer cidadão de Guarapari pode retirar seus medicamentos na unidade, independentemente do bairro onde reside.

Com a inauguração da Farmácia Básica no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Guarapari passa a contar com oito Farmácias Básicas em funcionamento no município. A rede atende atualmente nos seguintes locais: Centro Municipal de Saúde (Itapebussu), Setiba, Kubitschek, Bela Vista, Roberto Calmon (Centro), Amarelos, Reta Grande e Todos os Santos, ampliando o acesso e garantindo atendimento em diversos bairros.

O prefeito Rodrigo Borges ressaltou os avanços da gestão na assistência farmacêutica e os benefícios diretos para a população. “Guarapari vive um novo momento na saúde. Hoje temos a REMUME totalmente regularizada, garantindo 100% dos medicamentos da lista básica disponíveis nas farmácias municipais. A entrega dessa nova unidade, em um local estratégico e com horário ampliado, facilita a vida da população com mais agilidade, rapidez e dignidade”, destacou o prefeito.

Logo após a abertura da farmácia, nesta manhã, usuários já utilizavam o novo serviço. A Rita de Cassia Lopes comemorou por ter uma unidade mais próxima do seu bairro. “Eu sou moradora de Santa Mônica, e hoje eu venho aqui com muita felicidade. Meu filho é autista e ter esse serviço com essa estrutura e facilidade é muito bom pra gente”, afirmou.