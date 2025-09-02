search

Prefeitura de Guarapari inicia cadastro de novos ambulantes para atuar na orla

today2 de setembro de 2025
remove_red_eye66

A Prefeitura de Guarapari iniciou nesta segunda-feira, 01, o período de cadastramento para comerciantes ambulantes e de ponto fixo que desejam atuar nas praias do município. O processo segue de 01 de setembro até o dia 31 de outubro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sede administrativa da SEMIC, localizada na Rua Josias Cerutti, nº 717, Praia do Morro, próximo à 5ª Delegacia Regional.

O cadastramento é obrigatório para todos os interessados em exercer atividades comerciais na orla de Guarapari, abrangendo categorias como: bebidas, salgados, doces, churros, pipoca e algodão-doce, milho e derivados, churrasquinho, salada de frutas, artigos de praia, tatuagem de henna e tererê, gelados, hot dog, stand up paddle, caiaque, locação de cadeiras e ombrelones, além de massagens de massoterapia.

Segundo o secretário de Integração da Cidade, Ronaldo Gomes, o objetivo do chamamento é organizar e regulamentar a atividade econômica na orla, garantindo mais segurança e qualidade nos serviços oferecidos.

“Guarapari é referência no turismo capixaba e recebe milhares de visitantes todos os anos. Com este processo de cadastramento estamos fortalecendo a organização do comércio ambulante, promovendo igualdade de oportunidades e assegurando um ambiente mais ordenado tanto para os comerciantes quanto para os frequentadores das nossas praias”, destacou o secretário.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, também reforçou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do município. “Estamos preparando a cidade para receber cada vez melhor moradores e turistas. A organização da orla e do comércio ambulante é parte essencial desse trabalho, pois garante mais qualidade nos serviços, segurança para quem trabalha e uma experiência mais positiva para quem visita nossas praias”, afirmou o prefeito.

Os interessados devem preencher o requerimento disponível no edital, no site da Prefeitura ou na sede da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC) e apresentar a documentação exigida no edital. O resultado final será divulgado no dia 28 de novembro de 2025. Mais informações podem ser obtidas por meio do Edital, disponível no site oficial da Prefeitura de Guarapari www.guarapari.es.gov.br.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

CAPTCHA

*

Últimas Notícias

  • Enquete

    Quem você acha que será o prefeito de Piúma nas próximas eleições?

    Ver resultados

    Carregando ... Carregando ...