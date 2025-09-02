Prefeitura de Guarapari inicia cadastro de novos ambulantes para atuar na orla

A Prefeitura de Guarapari iniciou nesta segunda-feira, 01, o período de cadastramento para comerciantes ambulantes e de ponto fixo que desejam atuar nas praias do município. O processo segue de 01 de setembro até o dia 31 de outubro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sede administrativa da SEMIC, localizada na Rua Josias Cerutti, nº 717, Praia do Morro, próximo à 5ª Delegacia Regional.

O cadastramento é obrigatório para todos os interessados em exercer atividades comerciais na orla de Guarapari, abrangendo categorias como: bebidas, salgados, doces, churros, pipoca e algodão-doce, milho e derivados, churrasquinho, salada de frutas, artigos de praia, tatuagem de henna e tererê, gelados, hot dog, stand up paddle, caiaque, locação de cadeiras e ombrelones, além de massagens de massoterapia.

Segundo o secretário de Integração da Cidade, Ronaldo Gomes, o objetivo do chamamento é organizar e regulamentar a atividade econômica na orla, garantindo mais segurança e qualidade nos serviços oferecidos.

“Guarapari é referência no turismo capixaba e recebe milhares de visitantes todos os anos. Com este processo de cadastramento estamos fortalecendo a organização do comércio ambulante, promovendo igualdade de oportunidades e assegurando um ambiente mais ordenado tanto para os comerciantes quanto para os frequentadores das nossas praias”, destacou o secretário.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, também reforçou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do município. “Estamos preparando a cidade para receber cada vez melhor moradores e turistas. A organização da orla e do comércio ambulante é parte essencial desse trabalho, pois garante mais qualidade nos serviços, segurança para quem trabalha e uma experiência mais positiva para quem visita nossas praias”, afirmou o prefeito.

Os interessados devem preencher o requerimento disponível no edital, no site da Prefeitura ou na sede da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC) e apresentar a documentação exigida no edital. O resultado final será divulgado no dia 28 de novembro de 2025. Mais informações podem ser obtidas por meio do Edital, disponível no site oficial da Prefeitura de Guarapari www.guarapari.es.gov.br.