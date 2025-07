Prefeitura de Guarapari inicia entrega de uniformes escolares para mais de 24 mil alunos

A Prefeitura de Guarapari iniciou nesta quarta-feira (02) a entrega dos novos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A primeira escola contemplada foi a EMEF Rosa Simões de Almeida, no bairro Jabaraí, que atende 720 estudantes. A entrega foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Borges, que conversou com os alunos e conferiu de perto a nova identidade visual.

“Estamos investindo em uma educação que acolhe, valoriza e oferece dignidade às nossas crianças e adolescentes. O uniforme vai além da padronização: ele representa cuidado, pertencimento e respeito com os estudantes e suas famílias”, afirmou o prefeito.

Ao todo, mais de 24 mil alunos da rede municipal vão receber os kits até o dia 31 de julho, em um cronograma que contempla as 65 unidades escolares do município. O novo kit é composto por duas camisas (uma de manga e outra regata), duas bermudas e, pela primeira vez, um par de tênis. Já para os alunos da educação infantil, o kit também inclui jaqueta e calça, para os dias mais frios.

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, destacou que a entrega do novo uniforme com tênis representa um avanço importante no atendimento às demandas da comunidade escolar. “Estamos entregando um kit completo, funcional e confortável. Essa iniciativa fortalece o vínculo entre aluno e escola e contribui para a autoestima das nossas crianças. A inclusão do tênis amplia esse cuidado e garante mais igualdade no ambiente escolar”, pontuou.

A estudante Sabrina Marques, do 5º ano, comemorou a chegada do uniforme: “É a primeira vez que recebo algo assim, de graça. Fiquei muito feliz!”, disse. Já o pai dela, Ciro Lyra, destacou a importância da iniciativa para as famílias. “O uniforme é fundamental para os alunos. É uma economia para quem tem filhos na escola e também uma forma de inclusão. Ajuda na identidade da rede e valoriza quem está na sala de aula”.

O modelo do novo uniforme foi escolhido de forma democrática por meio de uma votação promovida nas redes sociais da Prefeitura, no início do ano. A proposta vencedora, nas cores azul e branco, foi a preferida pela maioria da comunidade escolar e agora será adotada em toda a rede. Os uniformes antigos continuarão sendo aceitos.

“A gestão tem se empenhado em garantir avanços concretos na educação pública. Começamos o ano organizando esse processo do zero, com planejamento, escuta da comunidade e foco nas necessidades reais das escolas. Seguimos firmes no propósito de fortalecer a rede municipal em todas as frentes”, completou Jaciara.