Prefeitura de Guarapari inicia entrega domiciliar de fraldas pelo Correios

today14 de novembro de 2025 remove_red_eye35

A Prefeitura de Guarapari anunciou uma importante melhoria no Programa Municipal de Fraldas. A partir de agora, as fraldas que antes precisavam ser retiradas pessoalmente pelos representantes dos beneficiários serão entregues diretamente em suas residências, trazendo mais conforto, praticidade e comodidade para as famílias guaraparienses.

Essa nova medida visa facilitar o acesso ao benefício, garantindo que o processo seja mais ágil e sem a necessidade de deslocamento dos pacientes ou seus familiares. As entregas serão realizadas com o apoio dos Correios, permitindo que as fraldas cheguem diretamente aos lares dos beneficiários, de forma eficiente e segura.

O prefeito Rodrigo Borges destacou que a iniciativa representa um avanço importante nas políticas de cuidado e inclusão social. “Nossa gestão tem como prioridade cuidar das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam. Levar as fraldas até a casa dos beneficiários é uma forma de demonstrar respeito, carinho e compromisso com quem enfrenta desafios diários. Queremos que cada cidadão de Guarapari sinta que a Prefeitura está presente, oferecendo acolhimento e dignidade,” afirmou.

SE INSCREVA NO CANAL DO JORNAL HORA AGHÁ E ATIVE O SININHO

https://www.youtube.com/channel/UCa-h2IsWQB4LGEptlHtTImw

A secretária municipal de Saúde, Larissa Santório, ressaltou que a nova logística de entrega proporciona mais comodidade aos pacientes e suas famílias. “Essa é uma das ações que fortalecem o compromisso da Prefeitura com um atendimento cada vez mais eficiente, próximo da comunidade e centrado no bem-estar das pessoas,” destacou.

Atualmente, o programa atende cerca de 250 pacientes, oferecendo fraldas geriátricas para pessoas que necessitam de uso contínuo, conforme critérios estabelecidos pela Lei nº 4.827/2023. O benefício é destinado a pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos acamados, desde que a família tenha renda de até 2 salários mínimos e esteja inscrita no Cadastro Único (CADÚNICO).

Para ter acesso ao benefício, o interessado ou seu responsável deve abrir processo junto à Prefeitura de Guarapari, apresentando a documentação exigida, incluindo Laudo Médico, comprovante de renda, CADÚNICO e demais documentos previstos em lei. Após aprovação, o beneficiário passará a receber as fraldas em casa.

Quem pode ser beneficiado com o programa:

– Pessoas com deficiência física, mental ou neurológica;

– Idosos com mobilidade reduzida e acamados;

– Pacientes em cuidados domiciliares, com idade a partir de 13 anos, que possuam renda familiar de até 2 salários mínimos e estejam cadastrados no CADÚNICO.

A mudança na logística de entrega é uma ação estratégica da Gestão Municipal, que segue trabalhando para ampliar a acessibilidade e melhorar a qualidade do atendimento à população de Guarapari.