Prefeitura de Guarapari intensifica ações de abordagem a pessoas em situação de rua

today25 de abril de 2025 remove_red_eye13

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SEMTAC), realizou na manhã desta sexta-feira (25) mais uma ação conjunta de abordagem a pessoas em situação de rua. A iniciativa foi coordenada por Giselle Oliveira, coordenadora do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), e aconteceu em diversos pontos da região central da cidade.

Segundo Giselle, essas ações serão contínuas e deverão ser intensificadas em todo o município, seguindo os exemplos já realizados nos bairros Santa Mônica, Muquiçaba, Perocão, e Meaípe. A proposta é ampliar a atuação para outras regiões, alcançando um número cada vez maior de pessoas.

“Queremos entender as histórias de vida, fortalecer vínculos, reconstruir trajetórias e garantir que cada pessoa em situação de rua tenha acesso a políticas públicas que realmente façam a diferença. A sensibilização e o cuidado humanizado são nossas principais ferramentas”, destacou Giselle Oliveira.

O principal objetivo das abordagens é promover a reinserção social dos indivíduos em situação de rua, seja por meio do retorno ao convívio familiar, ao município de origem ou da integração ao mercado de trabalho. O Centro POP oferece acolhimento, apoio psicossocial e orientação, buscando garantir dignidade e novas oportunidades para essas pessoas.

A ação contou com a presença do presidente da Associação de Moradores do Centro de Guarapari (Amocentro), Marcius José Passos, e com o apoio de quatro policiais militares, além do delegado da Polícia Civil, Dr. Rafael Ferraz. Para mais informações sobre o serviço do Centro Pop, os contatos de telefone são: (27) 3362-1220, e (27) 99987-5590.