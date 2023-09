Prefeitura de Guarapari intensifica ações no combate às ocupações irregulares

A prefeitura de Guarapari, em conjunto com a Polícia Militar, realizaram nesta sexta-feira (29) mais uma ação de fiscalização de combate às construções irregulares no município.

A ação foi realizada na antiga Praça da Quinta, região de Santa Mônica, onde seis casas, em início de construção, foram demolidas por estarem em área de domínio do município e também em área de preservação ambiental. Quatro caminhões de entulhos foram retirados durante a ação.

A secretária de Aprovação de Projetos, Juliana Breda, destacou a importância de se coibir a prática de grilagem, crime que envolve invadir, ocupar e lotear.

“O ordenamento do município e sua ocupação de forma regular, além de trazer segurança aos cidadãos, evita que pessoas sejam lesadas nas aquisições irregulares de patrimônio. Quem for adquirir um imóvel, a recomendação é, consulte primeiro a legalidade do loteamento, podendo ser, junto ao cadastro na prefeitura ou consultando o cartório de registro imobiliário. O município move uma ação de reintegração de posse referente a área e a justiça determinou que devemos dar publicidade aos fatos”, concluiu.