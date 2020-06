Prefeitura de Guarapari investe mais de R$ 200 mil em renovação de mobiliário escolar da rede municipal

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal da Educação – Semed, realiza investimentos na educação pública municipal. Foram adquiridos mobiliários para as escolas municipais, renovando e adequando as salas de aula, salas dos professores e refeitórios.

Todas as carteiras da escola Marinalva Aragão Amorim, em Santa Mônica, foram trocadas. Um total de 490 equipamentos. Na mesma unidade escolar, a sala dos professores também recebeu mobiliário novo.

As escolas Joventina Simões, no Olaria, e João Batista Celestino, em Village do Sol, receberam novos mobiliários para seus refeitórios.

Com um investimento de mais de 200 mil reais, o município vai garantir aos alunos e professores mais conforto, saúde, segurança, desempenho além da funcionalidade e durabilidade desses novos equipamentos.

“O mobiliário escolar faz parte dos recursos de apoio ao processo de ensino, garantindo um ambiente mais acolhedor que, além de promover o conforto físico e socioemocional, influencia também na aprendizagem, contribuindo para um melhor desempenho escolar”, comentou Sônia Meriguete, Secretária Municipal de Educação.