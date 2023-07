Prefeitura de Guarapari lança novos serviços online para o cidadão

Em continuidade a transformação digital, a prefeitura de Guarapari realizou nesta quarta-feira (19), uma apresentação sobre os novos serviços online, que serão disponibilizados ao cidadão. O encontro aconteceu na sala de reuniões do gabinete do prefeito Edson Magalhães.

Na ocasião foi realizado o lançamento dos serviços para membros do Sindicato da Construção Civil (Sindicig) e empresários locais. E no mesmo dia, na sede do Sindicig, realizou-se também a apresentação para engenheiros, arquitetos e decoradores convidados.

Conforme o gerente de sistemas da Smar, Sérgio Carlos Nascimento, essa é mais uma iniciativa do prefeito Edson Figueiredo Magalhães para estreitar o relacionamento entre os serviços ofertados pela prefeitura e o cidadão. “Nesta fase estão sendo disponibilizados alguns serviços da Secretaria de Análise e Aprovação de Projetos e Secretaria da Fazenda. Em breve outros serviços das demais Secretarias serão disponibilizados”, concluiu.

Para Juliana Breda, secretária de Aprovação de Projetos, o processo digital é uma realidade que ajuda o cidadão com inúmeras vantagens, é menos tempo gasto com deslocamentos, menos papel, mais espaço e organização, além de redução de custos. “O objetivo é a desburocratização do processo administrativo com diminuição dos atravessadores, agilidade na análise e redução de tramitação da aprovação. Vale ressaltar que os processos em andamento não sofreram mudanças, permanecendo físicos. Inicialmente vamos tratar da aprovação de projeto de construção e até 31/12 todos os serviços das demais Secretarias serão contemplados”, classificou.

Para implantação da novidade será seguido um cronograma de cadastramento.

Confira a previsão:

Cadastramentos de assuntos até 31/07/2023

– Consulta Prévia e Diretrizes para Projeto ou Normas Básicas (NBO);

– Alvará de Licença para Demolição e Certidão de Demolição;

– Licença para pequenas obras ou Reformas;

– Renovação de Alvará de Licença para Construção;

– Certidão de Inteiro Teor.

Até 30/08/2023

– Alvará de Licença para Construção;

– Certidão Detalhada e Certidão de Habitabilidade;

– Licença para construção de muro ou gradil;

– Certidão de Conclusão de Obra e Serviço;

– Certidão de Medidas, Área e Confrontações ou Retificação de Área;

– Certidão de Desmembramento e Unificação.

Até 31/09/2023

– Regularização de Edificações.

Até 30/10/2023

– Aprovação de Projeto de Modificação.

Até 31/11/2023

– Revalidação de Projeto Simplificado;

– Licença para Obras em Logradouro;

– Certidão de Alinhamento;

– Certidão de Benfeitoria;

– Certidão de Embargo;

– Certidão de Ação Fiscal;

– Certidão de Localização e Numeração.