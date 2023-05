Prefeitura de Guarapari lança Processo Seletivo para farmacêuticos

A prefeitura de Guarapari publicou nesta sexta-feira (12) o Edital 012/2023 para contratação temporária de farmacêutico para atuação no campo da saúde do município.

Serão 04 vagas, com carga horária de 40h semanais e salário base de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

As inscrições deverão ser feitas no período de 16 a 19 de maio, na sede da Secretaria de Saúde, na Rua Adamastor Antônio da Silva, em Muquiçaba, no horário das 09h às 11h e das 13h às 17h.

As convocações serão feitas após a divulgação do resultado final dos candidatos e serão divulgados no site da prefeitura e Diário Oficial do ES.

Confira o edital completo no link https://www.guarapari.es.gov.br/selecao/detalhes/136/processo-seletivo-para-farmaceutico