Prefeitura de Guarapari oferece curso de extensão para profissionais da educação

today3 de agosto de 2020 remove_red_eye51

A Secretaria Municipal da Educação (Semed) lançou o edital para os cursos de extensão na modalidade a distância, através do ambiente virtual de aprendizagem Google Sala de Aula. Os cursos serão ofertados pelo Setor de Formação Continuada, em parceria com demais setores e coordenações da Semed.



No total, são 174 vagas. As inscrições começam nesta terça (04), a partir das 18h, e encerram na quinta-feira (06), às 08h, somente pelo link: https://forms.gle/j728sdZDk8tMZ8Bd6

Cada candidato será contemplado em apenas um curso de formação continuada. Terão prioridade no preenchimento das vagas os servidores ativos da Educação, atuantes no município de Guarapari, sendo que dois terços das vagas de cada curso serão destinadas para servidores efetivos e um terço para servidores contratados, que atenderem aos pré-requisitos do quadro de formações por ordem de inscrição.



Confira os cursos (120h)

Curso de formação continuada em Tecnologias Digitais Integradas À Educação – 60 vagas

Curso de Formação continuada em Educação Especial – 60 vagas

Curso de Formação continuada em Competências Socioemocionais para a Educação – 54 vagas