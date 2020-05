Prefeitura de Guarapari oferece serviço de apoio psicológico a vítimas da COVID-19 e profissionais de saúde

A Prefeitura de Guarapari iniciou nesta sexta-feira (08) a oferta do apoio psicológico a pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (COVID-19), bem como àqueles que perderam seus entes queridos.

Durante o telemonitoramento realizado através da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde foi possível identificar queixas frequentes como: crises de ansiedade, depressão e dificuldades para lidar com o luto.

Esta é uma expansão do serviço que já vinha sendo oferecido, desde o dia 13 de abril, aos profissionais de saúde.

O contato com essas pessoas será realizado diretamente pelo profissional de psicologia. Já no caso dos profissionais da área de saúde, eles podem solicitar o suporte através do telefone (27) 3262-8623, de 8h às 11h e de 13h às 15:30h.