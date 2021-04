Prefeitura de Guarapari prorroga prazo para pagamento de IPTU e outros tributos

A Prefeitura de Guarapari publicou nesta quarta-feira (07) o decreto com medidas que buscam amenizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus. Neste decreto, o município prorroga o prazo de pagamentos de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).



Para parcelas do IPTU com vencimento em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro foram prorrogadas para: 31 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro e 30 de dezembro, respectivamente.



Excepcionalmente, para as competências de março, abril, maio e junho de 2021, o prazo para recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), terá alteração para: o de lançamento por homologação deve ser pago até o dia 30 do mês seguinte ao fato gerado; e no fixo, o vencimento é até o dia 30 de junho 2021.

A Taxa de Localização e Fiscalização (TLF), a Taxa de Fiscalização Anual de Regularidade Fiscal (TFAR), a Taxa de Outorga de Fiscalização dos Serviços de Transporte de Passageiros, as taxas de vigilância sanitária devem, obrigatoriamente, ser requerida a sua renovação até o dia 30 de junho de 2021.



Confira o novo calendário das parcelas do IPTU/2021:

1ª parcela – 31 de maio de 2021;

2ª parcela – 30 de junho de 2021;

3ª parcela – 31 de julho de 2021;

4ª parcela – 31 de agosto de 2021;

5ª parcela – 30 de setembro de 2021;

6ª parcela – 31 de outubro de 2021;

7ª parcela – 30 de novembro de 2021;

8ª parcela – 30 de dezembro de 2021.