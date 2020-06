Prefeitura de Guarapari publica decreto com novas medidas de combate ao Covid-19

Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura de Guarapari publicou no Diário Oficial dos Municípios – DOM, o Decreto Nº 310/2020, com novas medidas de combate ao Covid-19, com validade até o dia 30 de junho. Entre as medidas, está a prorrogação do isolamento total, de 19 às 05h, e a proibição de circulação de pessoas classificadas como grupo de risco, em vias públicas e em estabelecimentos comerciais.

Os estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais seguem funcionando com restrições, até o dia 30 junho, de segunda a sexta-feira, de 09 às 17 horas. Os supermercados poderão funcionar de segunda a sábado até às 19 horas, sendo vedado seu funcionamento aos domingos. As feiras livres poderão funcionar às quartas e quintas-feiras, sendo vedado o funcionamento nos sábados (20 e 27/06) e domingos (21 e 28/06).

Continuam sem limitação de horário de funcionamentos os serviços na modalidade delivery. Outros serviços como farmácias, distribuidoras de gás de cozinha e de água, padarias e postos de combustíveis também continuam sem limitação de horário.

Os restaurantes podem funcionar, sem comercialização de bebida alcoólica. De segunda a sexta-feira, com atendimento presencial de 10 às 16h. Sábados e domingos podem funcionar com atendimento presencial de 11 às 15h.

Mercearias, açougues, casas de frios, hortifrutis e lojas de cuidados animais e insumos agrícolas funcionam de segunda a sexta-feira, até às 18h e sábado até às 14h.

Está suspenso o funcionamento de atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas; o atendimento presencial ao público em concessionárias prestadoras de serviço público. O atendimento presencial somente poderá ser realizado mediante agendamento prévio e desde que não haja a possibilidade de atendimento por outro canal (telefone, e-mail e congêneres).



Foi prorrogado até o dia 30 de junho o isolamento total, a partir das 19h, até às 5 horas da manhã. Não é permitida a circulação de pessoas nas vias públicas, para finalidade que não seja de natureza essencial. A tolerância é de meia hora.

Enquanto o Município de Guarapari estiver tipificado como risco alto na matriz de risco elaborada pelo Governo do Estado, fica proibida a circulação de pessoas classificadas como grupo de risco, em vias públicas e em estabelecimentos comerciais.

Deverão trabalhar prioritariamente em home office as pessoas que atuam na área administrativa de sociedades, independentemente do ramo de atividade econômica que desempenhem suas atividades, de associações, de fundações privadas, de organizações religiosas, de partidos políticos e de empresas individuais de responsabilidade limitada, incluindo escritórios de contabilidade, advocacia, consultorias, corretagem, tecnologia da informação e similares.

As academias somente podem funcionar de segunda a sexta-feira, até as 19 horas.