Prefeitura de Guarapari realiza ação de fiscalização em Peracanga

today24 de fevereiro de 2022 remove_red_eye53

Na última sexta-feira (18), uma equipe de fiscais da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), realizou uma operação em Peracanga, para apreensão de vários equipamentos deixados em áreas irregulares na região.

Na ação, foram apreendidas cadeiras, mesas, churrasqueiras e caixas de isopor.



Os equipamentos foram transportados para a Septran e ficarão guardados, até serem retirados pelos responsáveis.



Para receber de volta os equipamentos, o proprietário deverá abrir processo no Protocolo Municipal, apresentar a nota fiscal referente aos pertences e pagar a multa emitida pelo fiscal, conforme previsto na lei 1258/90, do Código de Posturas Municipal.



Caso o proprietário não se manifeste no prazo legal, os equipamentos serão descartados e inutilizados.



O secretário de Postura, Luiz Cardoso Filho, reforça que o município faz fiscalização todos os dias e tende a aumentar as ações durante o carnaval. “Recentemente foram feitas apreensões em Peracanga, Parque da Areia Preta, Praia do Morro e também em Porto Grande. Vale destacar que a fiscalização age, especialmente, para inibir pessoas que são de outros municípios, que insistem em vir para Guarapari e praticar o comércio irregular”, frisou, Luiz.



O secretário também faz um pedido aos turistas e a população: “Compre sempre das mãos de comerciantes autorizados ou ambulantes credenciados no município. Nossos ambulantes estão devidamente identificados por crachás. Faça isso, e ajude a valorizar o comércio local”, reforçou.