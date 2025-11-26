Prefeitura de Guarapari recupera câmeras de videomonitoramento

today26 de novembro de 2025 remove_red_eye70

A Prefeitura de Guarapari está avançando na reestruturação do sistema de videomonitoramento do município. A atual gestão, por meio da recém-criada Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (SEMSET), deu início a um processo de modernização após herdar, da administração anterior, um sistema sucateado, com falhas e sem manutenção adequada.

Atualmente, o município conta com 49 câmeras, porém nenhuma delas está em pleno funcionamento, em razão da falta de um sistema robusto de gerenciamento e armazenamento de imagens. Diante desse cenário, a SEMSET realizou um estudo técnico para aquisição de um software profissional, que deve ser contratado nos próximos dias, com o objetivo de garantir o funcionamento integral da rede de videomonitoramento.

De acordo com o secretário da pasta, Coronel Welington Barbosa Pessanha, a expectativa é que toda a estrutura esteja operacional até o Verão de 2026. Ele explicou que, além do novo programa de gestão das imagens — que trará maior capacidade de gravação e segurança dos dados — está sendo feito um levantamento das possíveis novas localizações para instalação de câmeras, buscando ampliar a cobertura em pontos estratégicos da cidade.

“Quando assumimos a SEMSET iniciamos um trabalho técnico e estruturado para reconstruir esse sistema do zero. O objetivo é tornar Guarapari uma cidade mais segura, com respostas rápidas e um monitoramento eficiente que ajude a inibir o crime e proteja moradores e turistas. Minha experiência na Polícia Militar contribui diretamente para essa análise, porque conheço a dinâmica das ocorrências e sei onde devemos reforçar a vigilância.

O prefeito Rodrigo Borges explica que o objetivo central é fortalecer as ações de segurança urbana, inibir a prática de crimes e oferecer respostas mais rápidas e eficientes.

“O nosso compromisso é trabalhar para que Guarapari tenha uma estrutura de segurança moderna, eficiente e à altura do que a cidade merece. Encontramos um sistema de videomonitoramento abandonado, mas estamos transformando esse cenário com planejamento, investimento e responsabilidade. Com a reestruturação completa e a ampliação dos pontos de vigilância, vamos garantir mais proteção para a população e para todos que visitam nossa cidade. Segurança é prioridade da nossa gestão e estamos avançando com seriedade para entregar resultados concretos”, finalizou o prefeito.