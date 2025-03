Guarapari aprimora Medicina do Trabalho para melhor atender servidores

A Prefeitura de Guarapari anunciou a reestruturação da Medicina do Trabalho, com o objetivo de oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado aos servidores municipais. As mudanças foram implementadas para corrigir deficiências identificadas tanto na infraestrutura quanto nos procedimentos administrativos, que impactavam diretamente a saúde e o bem-estar dos servidores.

De acordo com o secretário de Administração, Ricardo Rios, a estrutura antiga era inadequada para atender às necessidades dos servidores. “O local não tinha climatização, a iluminação era precária e os banheiros estavam em condições inadequadas. Além disso, havia problemas como vazamentos e até a entrada de morcegos”, afirmou Rios. Outros pontos críticos incluíam a falta de acomodações adequadas para os profissionais e a ausência de espaço para o armazenamento de documentos.

Outro desafio era a insuficiência de profissionais qualificados, o que comprometia a qualidade do atendimento. “Contávamos apenas com uma médica do trabalho e uma assistente, enquanto outros médicos nem sequer eram da área”, explicou o secretário. Para solucionar esse problema, a Prefeitura contratou novos especialistas, incluindo médicos do trabalho, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, assistentes sociais, técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, garantindo que o atendimento agora esteja alinhado com as exigências da legislação vigente.

A reestruturação também enfrentou a excessiva burocracia no processo de perícia médica. Antes, quando um servidor adoecia, ele precisava obter um atestado médico e apresentá-lo primeiramente a sua secretária, para retirada de uma Guia de Inspeção Médica (GIM), levar à perícia médica em até 48 horas para agendamento. No entanto, a avaliação poderia demorar entre 30 e 90 dias, tornando o sistema ineficiente. “Muitas vezes, o servidor já havia se recuperado e retornado ao trabalho quando finalmente era atendido, evidenciando a falha no procedimento”, destacou Rios.

A demora também impactava os pedidos de aposentadoria e a substituição de servidores afastados. “Atualmente temos aproximadamente 250 servidores afastados por doença, sem o devido acompanhamento. Muitos poderiam estar aposentados, mas permanecem no trabalho por falta de uma avaliação médica célere”, explicou o secretário.

Com a reformulação, o processo de atendimento foi agilizado. Agora, atestados de até três dias são automaticamente validados, sem necessidade de perícia. Para atestados superiores a esse prazo, o procedimento de avaliação médica permanece, mas com um fluxo mais ágil. O novo protocolo também inclui a avaliação psicológica e, quando necessário, a orientação de assistentes sociais. Dependendo do caso, os servidores poderão ser encaminhados a tratamentos complementares, como acupuntura, massoterapia e fisioterapia, para reduzir o estresse e evitar afastamentos desnecessários.

Além das melhorias na infraestrutura e ampliação da equipe, a Prefeitura de Guarapari avançou na implementação do eSocial, sistema que centraliza as informações dos servidores. “Até agora, Guarapari não havia conseguido incluir sequer um servidor no sistema, o que colocava em risco a folha de pagamento”, alertou Rios. Outra inovação será o mapeamento dos setores da Prefeitura para identificar servidores que tenham direito a adicionais de insalubridade e periculosidade.

A partir de abril, será realizado um mapeamento completo dos setores da Prefeitura para avaliar as condições de trabalho dos servidores. Além disso, serão promovidas palestras e treinamentos voltados à saúde, qualidade de vida, postura profissional, tratamento interpessoal e metodologias de trabalho. O objetivo é melhorar as relações no ambiente de trabalho e fortalecer o acolhimento aos servidores, assegurando um atendimento mais humanizado à população.

“Nosso compromisso é oferecer um atendimento digno e eficiente para os servidores, garantindo melhores condições de trabalho e, consequentemente, maior qualidade no serviço prestado à população”, concluiu o secretário de Administração.