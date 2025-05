Prefeitura de Guarapari reforça proibição de churrascos nas praias após acidente

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Integração da Cidade, reforça que continua em vigor o Decreto Municipal nº 496/2014, que proíbe a realização de churrascos nas praias do município. A norma tem como objetivo garantir o bem-estar coletivo, preservar o meio ambiente e assegurar a segurança dos frequentadores.

O decreto estabelece multa para quem descumprir a regra, no valor de 366 vezes o Índice de Referência do Município de Guarapari (IRMG), atualmente fixado em R$ 5,5270. Com isso, a penalidade chega ao montante de R$ 2.022,88. Para orientar a população, placas de sinalização estão instaladas em diversos pontos do litoral informando claramente sobre a proibição.

A fiscalização é realizada de forma contínua por agentes da Secretaria de Integração da Cidade. No entanto, devido à extensão da orla e ao grande número de visitantes, a Prefeitura conta com o apoio da população, que pode colaborar com denúncias, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz.

No último sábado (03), um acidente envolvendo turistas chamou a atenção nas redes sociais. Segundo informações apuradas pela Prefeitura, os guarda-vidas que estavam no local relataram que os visitantes tentavam acender uma churrasqueira com produto altamente inflamável, o que causou uma explosão. Pai e filho ficaram feridos e foram socorridos por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para um hospital de referência.

A administração municipal lamenta o ocorrido e destaca a importância da conscientização dos frequentadores das praias. Além de proibidos, churrascos em áreas públicas representam riscos à segurança, à saúde pública e ao meio ambiente.