Prefeitura de Itapemirim assina convênio de digitalização com o Tribunal de Justiça

today23 de agosto de 2022 remove_red_eye54

Para acelerar a digitalização de processos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) assinou convênio com a Prefeitura de Itapemirim, nesta segunda-feira (22), no intuito de agilizar a migração dos processos físicos, para a tramitação de modo eletrônico.

De acordo com o presidente do TJES, desembargador Fábio Clem de Oliveira, a participação dos municípios é essencial para a implantação desse projeto de política pública de desenvolvimento voltado para a melhoria da prestação jurisdicional. “O benefício não é nosso, só nosso, ele é de todo mundo, o que a gente busca é dar esse resultado mais célere para a população, pois o Processo Judicial Eletrônico, sem dúvida nenhuma, elimina uma burocracia muito grande, ele encurta os caminhos, o que significa uma decisão mais rápida”, destacou o presidente do TJES.

Grato por fazer parte dessa iniciativa, o prefeito de Itapemirim, Antônio Rocha, falou da satisfação em poder contribuir um pouco para a melhoria da Justiça. “Estamos disponibilizando para o judiciário 12 estagiários, que vão atuar neste serviço de digitalização. É uma honra poder ajudar, e fazer parte deste momento tão importante para a Justiça”, frisou o Prefeito.

O presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) do TJES, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, também ressaltou a importância da colaboração de juízes, prefeitos, de todo o executivo, para que o Tribunal de Justiça saia da atual situação, da justiça de papel, rumo ao Processo Judicial Eletrônico, em que os processos tramitam quatro vezes mais rápido.

Também participaram da solenidade o vice-prefeito, Fábio dos Santos Pereira, o secretário municipal de Integridade Governamental e Transparência, Melquisedeque Gomes Ribeiro, e a assessora, Tália Moreira.