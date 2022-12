Prefeitura de Itapemirim busca mais transparência através da Ouvidoria Municipal

A Ouvidoria foi criada pela Lei Complementar 213 de 2018 e está vinculada à Secretaria de Integridade Governamental e Transparência

Uma das metas da atual gestão é tornar Itapemirim um município que preza pela transparência, aproximando o cidadão do poder público municipal. Através da Ouvidoria Municipal o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias sobre a prestação de serviços públicos. A unidade acolhe as demandas dos cidadãos e encaminha para verificação de quais ações de fiscalização são necessárias para corrigí-las, melhorando assim o controle interno e externo, sempre zelando pela garantia da qualidade dos serviços públicos.

Por meio da Ouvidoria, a administração pública analisa e entende quais ações são necessárias para o bem comum da população. Com as reclamações e sugestões é possível entender algumas das principais demandas e problemas sofridos pelos cidadãos, além disso, os elogios também são muito importantes, pois ajudam a entender quais ações estão sendo bem recebidas pela comunidade.

Com objetivo de dar visibilidade e transparência aos serviços prestados pelo poder público, o canal virtual passou por uma reformulação. O cidadão pode acionar a Ouvidoria através do site https://www.itapemirim.es.gov.br/ouvidoria ou pessoalmente, no prédio da Prefeitura.