Prefeitura de Itapemirim inicia cadastramento de ambulantes para festejos natalinos

18 de novembro de 2021

Para ordenar a cidade durante os festejos natalinos de 26 de novembro a 28 de dezembro, a Prefeitura de Itapemirim abriu, nesta quinta-feira (18), o cadastramento de ambulantes para exercerem, no período, algumas atividades comerciais na Praça Domingos José Martins, no Centro (Vila). As inscrições vão até a próxima segunda-feira (22).

Após uma seleção criteriosa, os candidatos serão habilitados para o sorteio das vagas, que ocorrerá na terça-feira (23). Serão disponibilizadas 26 vagas em locais autorizados no entorno da Praça Domingos José Martins, no Centro, palco de vários eventos durante o período dos festejos natalinos.

Para realizar o cadastramento, os ambulantes interessados devem apresentar a documentação necessária na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, no setor de Fiscalização e Postura, situado na Avenida Cristiano Dias Lopes, 80, Centro (Vila), horário de 8 às 16 horas.

Já na terça-feira (23), às 18h, na Praça Domingos José Martins, será realizado o sorteio dos candidatos habilitados para as vagas. Os ambulantes inscritos devem acompanhar pessoalmente todo o processo.

A relação da documentação exigida para pessoas físicas, jurídicas e empreendedores individuais constam no Edital 01/2021 da Comissão de Festejos Natalinos 2021, bem como os formulários necessários para homologação do cadastramento.

As vagas foram abertas para instalação de 10 barracas de alimentação, 2 de sorvete, 2 para churrasquinhos e outras 2 para pipoca, além de 2 carrinhos para churros e 8 camas elásticas.

Confira o Edital AQUI