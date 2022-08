Prefeitura de Itapemirim quita parcela do consórcio de saúde

today11 de agosto de 2022 remove_red_eye64

A prefeitura de Itapemirim realizou, nesta quarta-feira (10), o pagamento da parcela do contrato vigente do Consórcio CIM Expandida Sul, referente ao mês de julho, no valor de R$ 833.333,33 (oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e três centavos).

O contrato é correspondente aos serviços de média e alta complexidade, prestado via consórcio, como exames laboratoriais e de imagem, serviços médicos, e de profissionais de saúde como dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, entre outros.

No entanto, a Secretária Municipal de Saúde, Joseli Marquezini, ressalta que “os pagamentos dos meses de maio e junho, dívida que ficou em aberto desde a gestão anterior, os processos de pagamentos e os relatórios dos serviços prestados, encontram-se sob análise da Comissão que foi instituída após a publicação do Decreto No. 18992/2022, e só será liberado para pagamento após ser finalizada a análise e emitido parecer final”, destacou.