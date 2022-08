Prefeito de Itapemirim recebe subsecretário estadual de agricultura para tratar sobre estiagem

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, recebeu na manhã desta quarta-feira, 24, o Subsecretário Estadual de Aquicultura, Pesca e Desenvolvimento Rural Sustentável, Andreliano Márcio Mareto Fontan. Em pauta a longa estiagem que atinge Itapemirim, causando prejuízos para o homem do campo; políticas públicas para ajudar os produtores, entre outros assuntos de relevância.

Participaram da reunião o Vice-prefeito, Fábio dos Santos Pereira (DaGata), o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Romulo Sobrosa Rodrigues, a Engenheira Agrônoma do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, Ana Paula de Oliveira Siqueira, o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Daniel Brandão Távora, entre outros servidores municipais.

O Subsecretário enfatizou que a Secretaria de Estado de Agricultura está à disposição para ajudar a desenvolver políticas públicas de curto, médico e longo prazo, no intuito de amenizar os problemas atuais relacionados a questão climática, e evitar que o Município sofra com novas estiagens. “Hoje temos que socorrer o produtor rural, mas com um trabalho amplo, vamos preparar o homem do campo e o município para ter reservas suficientes de água e comida para os animais em tempo de seca”, frisou Andreliano Mareto.

De acordo com o prefeito de Itapemirim, o pensamento da administração municipal é macro. Fazer o que precisa agora, porém planejar para solucionar as demandas que vão surgir nos próximos 6 meses, daqui 1 ano, e o que será necessário para esse problema não se repetir nas próximas décadas. “O caminho que pretendemos percorrer é ajudar o homem do campo a ter subsídios para enfrentar esses períodos delicados. Com a implantação da silagem, construção de barragens, incentivo a reserva de capineiras, proteção das nascentes, energia solar, entre outras diversas maneiras, vamos construir um modelo mais seguro para que o produtor não perca suas lavouras, seu gado, e tenha prejuízos sempre que houver uma estiagem forte como essa”, disse Dr. Antônio, destacando que não está medindo esforços para amenizar os prejuízos com a estiagem atual.

O encontro tratou ainda sobre o sistema Edoc’s, e o Programa Compra Direta de Alimentos (CDA), onde o município realiza compras de mercadorias da agricultura familiar. De acordo com o Secretário de Educação, Ismárcio Moté, o Município deve divulgar ainda no mês de agosto um edital para aquisição.