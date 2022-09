Prefeitura de Itapemirim se reúne com ambulantes para regulamentação da categoria

A prefeitura de Itapemirim, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, realizou nesta terça-feira (13), uma reunião com os ambulantes da cidade.

O encontro tem como objetivo tratar sobre a formalização desses profissionais, realizar orientações sobre legislação, dialogar sobre a localização dos trabalhadores e também enfatizar que o município irá ofertar curso para essa classe.

“Esse é o momento de ouvir e dialogar em prol da regulamentação desta categoria, bem como oportunizar um trabalho legalizado, e com a estrutura necessária para a atuação dos ambulantes”, enfatizou o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Fernando César Rodrigues da Silva.

Estiveram presentes também no encontro representantes da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, para tratar sobre o Nossocrédito e a abertura do Microempreendedor Individual (MEI).