Prefeitura de Piúma abre cadastros para castração de animais

today8 de janeiro de 2026 remove_red_eye56

A Prefeitura de Piúma realizará, entre os dias 12 e 27 de janeiro, o cronograma de cadastros do Programa Municipal de Castração de Animais, que atenderá diversos bairros do município. A ação visa promover o controle populacional de cães e gatos, além de contribuir para a saúde pública e o bem-estar animal.

Os atendimentos ocorrerão em pontos previamente definidos em cada bairro, no horário das 8h30 às 16h, com intervalo para almoço das 12h às 13h. A descentralização do cadastro tem como objetivo facilitar o acesso da população ao programa, ampliando o alcance da iniciativa.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente, Carina Prado, o programa reforça o compromisso da gestão municipal com a causa animal. “O programa de castração é uma importante política pública, que contribui para a saúde dos animais e também para a qualidade de vida da população. Levar o cadastro até os bairros facilita o acesso e garante que mais famílias possam participar”, destacou.

Para realizar o cadastro, os interessados devem apresentar cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Não é necessário levar os animais no momento do cadastro.

A Prefeitura reforça que o programa é fundamental para a prevenção de doenças, redução do abandono e promoção de uma convivência mais saudável entre a população e os animais no município.

As datas, bairros e locais de atendimento podem ser CONFERIDOS AQUI.