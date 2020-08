Prefeitura de Piúma abre licitação para finalizar obras da Escola de Itaputanga

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Educação, abriu licitação na modalidade tomada de preços, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia civil, para complementar a última reforma da Escola de Itaputanga.

O edital para as empresas interessadas já está no site da controladoria da prefeitura. Com essa contratação, a Secretaria Municipal de Educação pretende finalmente entregar uma escola com maior conforto para professores e alunos, atendendo de forma adequada a toda a comunidade.

A abertura do processo licitatório para a escolha da empresa responsável por essa obra ocorrerá no dia 25 de agosto, às 9 horas, na sala das licitações no novo prédio da prefeitura, localizada no 4 ° andar do bairro Acaiaca.

Para mais informações e para baixar o edital basta acessar o seguinte link:

https://www.piuma.es.gov.br/portal/uploads/licitacao/380-edital-tomada-de-preco-1596642393.pdf