Prefeitura de Piúma abre licitação para revitalização do campinho de areia

23 de agosto de 2021

A prefeitura de Piúma abriu uma licitação, na modalidade Tomada de Preços, com o objetivo de contratar uma empresa especializada para execução de serviços de revitalização do Complexo Esportivo “Willian Damasceno”, nome denominado ao campinho de areia, ao lado do quiosque 01, na Av. Beira Mar do município.

O certame, que visa atender a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, vai ser realizado no dia 09 de setembro próximo, às 9 horas, na sala de reunião da sede da prefeitura, situada na Avenida Felicino Lopes, 23, bairro Acaiaca, em frente ao Colégio Paulo Freire.

O projeto, orçado em R$ 1.151.069,55 (um milhão, cento e cinquenta e um mil e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), contempla instalação de ducha; decks de madeira; balanços de eucalipto tratado; bancos de madeira maciça de lei; instalação do letreiro EU ❤ PIÚMA; paisagismo; quadras de esporte, dentre outros.

O edital poderá ser fornecido pelo e-mail [email protected] ou através do link https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao

Conheça o projeto acessando o link