Prefeitura de Piúma abre processo seletivo para contratação de guarda vidas

today23 de novembro de 2021 remove_red_eye81

A prefeitura de Piúma divulgou nesta terça-feira (23), a abertura do Processo Seletivo Simplificado de Cadastro de Reserva para contratação de guarda vidas e coordenador, com o objetivo de atuar nas praias do município durante a temporada 2021/2022.

Os selecionados serão contratados em caráter temporário com carga de 40 horas semanais.

Vagas: no total são 38

36 para guarda vidas.

02 para coordenador.

Remuneração

Guarda vida: R$ 1.229,17 mais auxílio alimentação de R$ 389,27.

Coordenador: R$ 1.755,97 mais auxílio alimentação de R$ 389,27. Inscrições

As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o link https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao no período de 23/11/21 a 02/12/21.

Mais detalhes no Edital CLICANDO AQUI