Prefeitura de Piúma anuncia “Liquida Piúma 2025” para impulsionar comércio

today12 de agosto de 2025 remove_red_eye52

Piúma se prepara para viver uma semana de descontos, criatividade e movimento nas ruas. A Prefeitura Municipal lançou oficialmente o Liquida Piúma 2025, que acontecerá de 1º a 6 de setembro, reunindo promoções especiais, queima de estoque, atrações culturais e concursos para valorizar o talento e a dedicação dos comerciantes locais.

A ação integra a estratégia da gestão municipal para fortalecer a economia, incentivar o consumo no comércio da cidade e criar um ambiente festivo que atraia moradores e turistas.

“O Liquida Piúma é muito mais que uma campanha de descontos, é uma celebração do nosso comércio, da criatividade e do bom atendimento que são marcas registradas da nossa cidade”, destacou o prefeito Paulo Celso Cola Pereira.

A participação é gratuita e aberta a estabelecimentos de todos os segmentos, desde que sediados no município, com CNPJ ativo e alvará vigente. Os lojistas inscritos terão benefícios como material de identificação visual, divulgação nas ações institucionais da Prefeitura e a chance de concorrer aos concursos de Melhor Vitrine e Melhor Atendimento, ambos com premiação em troféus.

O evento terá atividades descentralizadas nos próprios estabelecimentos e contará com uma estrutura especial na Rua Orides Fornaciari, no Centro, onde serão realizados desfiles, apresentações culturais e outras atividades de mobilização popular.

As inscrições estarão abertas de 14 a 18 de agosto, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura (pmpweb.com.br/liquida). Para concorrer ao prêmio de Melhor Vitrine, é obrigatória a participação na Oficina de Visual Merchandising do Sebrae, marcada para o dia 26 de agosto.

O secretário municipal de Desenvolvimento, Leonardo Nascimento Bourguignon, reforça o convite aos empresários:

“É uma oportunidade para o comércio mostrar sua força, atrair clientes e movimentar a economia. Queremos ver Piúma cheia, colorida e viva durante esses dias”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3520-6500, ramal 1057, ou pelo e-mail

[email protected].