Prefeitura de Piúma cadastra produtores culturais até 7 de fevereiro

today21 de janeiro de 2025 remove_red_eye78

A Prefeitura de Piúma está promovendo o cadastro de produtores e agentes culturais do município. A iniciativa tem como objetivo criar uma base de dados que servirá para o desenvolvimento de políticas públicas externas ao fortalecimento do setor cultural.

O formulário para o cadastro está disponível na internet e deve ser preenchido até dia 7 de fevereiro. Além de contribuir para a formulação de ações estratégicas, o cadastro também será utilizado para integrar o Mapa Cultural de Piúma, ferramenta que busca valorizar e dar visibilidade aos talentos locais.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o preenchimento completo do formulário é essencial para garantir a inclusão no banco de dados. “Esse cadastro é um passo importante para compreender a diversidade cultural do município e criar políticas que atendam às reais necessidades do setor”, afirmou Mateus Motta, secretário de Cultura de Piúma.

A iniciativa é voltada para artistas, músicos, artesãos, escritores, gestores culturais e outros profissionais da área. “Queremos construir um panorama detalhado do cenário cultural de Piúma e fortalecer nossa identidade cultural, que é tão rica e diversa”, complementou o secretário.

Como Participar

Os interessados ​​devem acessar o formulário pelo site oficial da Prefeitura de Piúma. Em caso de dúvidas ou dificuldades, a Secretaria de Cultura está à disposição para prestar orientações e esclarecimentos.

Prazo Final

O cadastro deverá ser realizado até dia 7 de fevereiro. Após esses dados, as informações coletadas serão comprovadas e utilizadas para embasar projetos e ações que beneficiem o setor cultural do município.

LINK PARA CADASTRO: https://forms.gle/gp4BufDS4CaHWz8m

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Piúma reafirma seu compromisso com o desenvolvimento cultural e o apoio a talentos locais, fortalecendo a cidade como um polo de cultura no Espírito Santo.