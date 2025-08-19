Prefeitura de Piúma disponibiliza cadastro on-line para emissão da CIPTEA

Carteira garante prioridade no atendimento e acesso facilitado a serviços públicos e privados; solicitantes devem anexar documentos e laudo médico durante o cadastro

A Prefeitura de Piúma disponibilizou o cadastro on-line para emissão da CIPTEA – Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O documento garante prioridade no atendimento e acesso facilitado a serviços públicos e privados, assegurando mais dignidade e respeito às pessoas com TEA e suas famílias.

O processo é totalmente digital. Para solicitar, basta acessar www.pmpweb.com.br/autismo, preencher o formulário e anexar os documentos necessários, incluindo o laudo médico. Após o cadastro, o CRAS tem até 30 dias para confeccionar a carteirinha.

Concluída a emissão, a equipe da Casa do Cidadão fará contato com o solicitante para agendar a retirada do documento. Caso haja dificuldade no preenchimento do formulário, os interessados podem agendar atendimento presencial na Casa do Cidadão e receber auxílio no processo.

Com a iniciativa, a Prefeitura reforça seu compromisso em ampliar os direitos e a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Piúma.