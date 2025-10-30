Piúma anuncia cronograma de rematrículas e transferências 2026

A Prefeitura de Piúma divulgou o cronograma do processo de rematrículas e transferências escolares para o ano letivo de 2026. O objetivo é garantir a organização e o acesso de todos os estudantes às vagas da rede municipal de ensino.

As rematrículas estarão abertas de 3 a 18 de novembro de 2025, e poderão ser realizadas de forma simples e rápida pelo site prematricula.online. Os responsáveis que desejarem solicitar mudança de turno deverão comparecer presencialmente à unidade escolar onde o aluno está matriculado.

Já as transferências internas, entre escolas da própria rede municipal, acontecerão entre os dias 24 de novembro e 19 de dezembro de 2025, também pelo sistema on-line, mediante apresentação de uma justificativa.

O secretário de Educação, Rodrigo Danúbio Queiroz, destacou a importância do cumprimento dos prazos. “Nosso objetivo é garantir que todos os alunos tenham suas vagas asseguradas e que o planejamento do próximo ano letivo aconteça de forma organizada e tranquila para as famílias e para as escolas”, afirmou.

A Prefeitura reforça a orientação para que pais e responsáveis fiquem atentos às datas e não deixem para a última hora.