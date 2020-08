Prefeitura de Piúma e Governo do Estado do ES assinam termo de adesão ao Projeto CDA

Foi assinado na tarde desta quarta-feira, dia 05 de agosto, no auditório da sede da Secretaria de Assistência Social de Piúma, o Termo de Adesão ao Projeto Compra Direta de Alimentos – CDA, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) e a Prefeitura de Piúma. É a primeira vez em sua história, que a cidade será contemplada com esse recurso estadual destinado ao CDA.

O projeto consiste na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com um perfil socioeconômico específico, como beneficiários do Programa Bolsa Família, mulheres, assentados de reforma agrária, pescadores artesanais, indígenas, pomeranos, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Os itens adquiridos serão destinados aos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e entidades que executam a Política Pública de Assistência Social de forma indireta.

Ao todo serão investidos pelo Governo Estadual cerca de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), através da compra direta de produtos da agricultura familiar, o que fortalecerá a agricultura local, pois cerca de 15 (quinze) pequenos agricultores rurais participarão diretamente do CDA através de Chamamento Público.

A solenidade contou com a presença da Prefeita em exercício, Martha Scherrer, a Secretária da SETADES, Cyntia Figueira Grillo, Secretária de Assistência Social do município, Valquíria Gomes da Silva, os Secretários de Agricultura e Pesca, Marco Xavier, Governo e Planejamento, Arlecks Taylor, além de representante do Conselho Municipal de Assistência Social – COMASP, da Câmara de Vereadores, INCAPER e ACAFI (Associação Comunitária e de Agricultores Familiares de Itinga).

Lembrando que, devido a pandemia do Coronavírus (Covid-19), poucas pessoas participaram do ato, respeitando, assim, as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde.