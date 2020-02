Prefeitura de Piúma emite nota de esclarecimento sobre polêmica com o cantor Zé Felipe

Na noite de ontem, 22, o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, se apresentou na cidade de Piúma e ao final de seu show gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Vamos aos fatos. Em um primeiro momento, o artista teria dito que uma pessoa abordou um dos integrantes da banda dizendo que não pagaria o cantor, assim como não pagou o pai dele. E quem seria esse indivíduo? Como acreditar em alguém sem ao menos conhecer? A pessoa era funcionária da prefeitura? Por aí percebe-se a inexperiência do cantor.

Pois bem. Leonardo esteve em Piúma na Festa dos Pescadores, em 2016. Nesse caso o pagamento seria efetuado através do Governo Federal – Ministério do Turismo – que, segundo o Secretário de Turismo na ocasião, Weber Potratz, confirmou o pagamento.

De acordo com o Secretário de Governo houve maldade de quem praticou o ato. E o processo de pagamento está de acordo com o contrato e tudo feito na maior transparência.

Já Jeremias Azevedo, o atual Secretário de Turismo, lamentou o ocorrido dizendo: “foi muita maldade, inclusive Zé Felipe já gravou um novo vídeo informando o equívoco, mesmo porque ele não conhecia as pessoas que estavam no camarim. A contratação de Leonardo foi feita pela administração 2016”.

Fala do ex-Secretário de Turismo, Weber Potratz

“Mais uma grande infelicidade humana. Mais um Fake News. Uma pena que este câncer só vem aumentando. Mas Deus a tudo observa.

Fiquei surpreso e achei muito estranho ao ver nas redes sociais, que o filho do cantor Leonardo tenha feito isso, pois conforme comprovado pelo portal da transparência do Governo Federal, o show realizado em 2016, com recursos do Ministério do Turismo foi devidamente pago. Está lá publicado para qualquer um ver.



Se ele falou isso, conforme a reportagem afirma, foi uma infelicidade muito grande, impulsionado maldosamente por pessoas de forma irresponsável uma publicação tão equivocada.

Mas de certa forma até agradeço, pois fez lembrar ao povo piumense de um momento tão especial da nossa tradicional Festa dos Pescadores, a qual pudemos realizar este grande show com o Cantor Leonardo e tmb através do mesmo convênio assinado e pago entre a prefeitura e o Ministério do Turismo, o show da super Banda Biquini Cavadão. Além é claro de outros grandes shows nacionais, Gospel, durante os 4 anos enquanto estive Secretário de Turismo em Piúma.

Seria uma atitude de honestidade e grandeza por parte do filho do Leonardo, que da mesma forma que publicou tal acusação mentirosa, se retratasse com um pedido de desculpas pelo ocorrido engano”.

