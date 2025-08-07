Prefeitura de Piúma inaugura Casa do Cidadão “Prefeito Elias Feres” na próxima segunda (11)

A Prefeitura de Piúma vai inaugurar, na próxima segunda-feira, dia 11, a nova Casa do Cidadão “Prefeito Elias Feres”. A solenidade acontecerá às 18h, na Praça das Conchas, Avenida Isaías Scherrer.

O novo espaço representa um avanço significativo na gestão pública municipal, reunindo em um só local diversos serviços essenciais, com foco na praticidade, transparência e atendimento humanizado à população.

A unidade leva o nome do ex-prefeito Elias Feres, em homenagem à sua contribuição histórica para o município de Piúma.

A solenidade contará com a presença de autoridades municipais, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil.

SERVIÇO

Data: segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Casa do Cidadão “Prefeito Elias Feres”

Endereço: Praça das Conchas, Avenida Isaías Scherrer – Piúma/ES