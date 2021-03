Prefeitura de Piúma intensifica serviços na Sala do Empreendedor

A prefeitura de Piúma está trabalhando fortemente para ajudar os empreendedores da Cidade das Conchas, durante este momento difícil ao qual estamos passando.

A pedido do prefeito Paulo Cola, a secretaria intensificou os serviços prestados pela Sala do Empreendedor. Como as atividades econômicas dos microempreendedores foram diretamente afetadas pelo cenário da pandemia, a prefeitura trabalha para reduzir o impacto da crise financeira na rotina dos pequenos negócios.

Para isso, desde a quarta-feira (24), os serviços de crédito para microempreendedores e autônomos ofertados pela agência do NOSSOCRÉDITO de Piúma, voltaram a ser concedidos à população. Devido ao Decreto n. º 4838-R DE 17/03/2021, os atendimentos serão feitos por agendamentos online.

O objetivo da prefeitura é contribuir com a estabilidade financeira dos pequenos e médios empreendedores, principalmente por meio da liberação de créditos, proporcionando assim, a possibilidade da garantia de manter os diversos postos de trabalho no município.

Para fazer o agendamento o empreendedor deve acessar o formulário através do link: AGENDAMENTO: https://cutt.ly/txJuTyl