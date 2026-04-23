Prefeitura de Presidente Kennedy fortalece mercado para cafeicultores

today23 de abril de 2026 remove_red_eye63

Parceria entre Prefeitura, Incaper e Café Sul fortalece a cadeia produtiva e incentiva geração de renda no campo

Produtores de café de Presidente Kennedy participaram de um encontro voltado à capacitação em comercialização do produto, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em apoiar os agricultores não apenas na produção, mas também na etapa de venda — considerada estratégica para aumentar a rentabilidade no campo.

Foco no mercado e geração de renda

Além do suporte técnico já oferecido de forma contínua, o município passa a investir em treinamentos específicos voltados à comercialização. O objetivo é preparar os produtores para agregar valor ao café, compreender melhor o funcionamento do mercado e ampliar as oportunidades de negociação.

A proposta busca fortalecer toda a cadeia produtiva, tornando o cafeicultor mais competitivo e preparado para atender às exigências do setor.

Troca de experiências e aprendizado prático

O encontro contou ainda com a participação da empresa Café Sul, que compartilhou experiências práticas, estratégias de comercialização e orientações sobre posicionamento do produto no mercado.

A troca de conhecimento entre técnicos e produtores foi um dos destaques da capacitação, promovendo aprendizado coletivo e novas perspectivas para o desenvolvimento da atividade cafeeira no município.

Desenvolvimento rural em pauta

A ação integra um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor agrícola em Presidente Kennedy. Ao investir na qualificação dos produtores, a gestão municipal aposta na profissionalização do campo como caminho para impulsionar a economia local.

O incentivo à comercialização eficiente do café representa, nesse contexto, uma oportunidade concreta de aumento de renda e valorização do trabalho dos cafeicultores.