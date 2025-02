Prefeitura de Viana abre processo seletivo para Assistente Administrativo

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SEMAD) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 001/2025, para a contratação temporária e formação de cadastro de reserva para o cargo de Assistente Administrativo.

A seleção tem como objetivo suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito das secretarias municipais de Viana. O processo será realizado em uma única etapa, por meio de Prova de Títulos, onde serão avaliados diplomas ou certificados de escolaridade superior à exigida para o cargo.

Inscrição

Os interessados devem realizar a inscrição seguindo os seguintes passos:

– Preenchimento da Ficha de Inscrição (dados pessoais) e envio de documento de identidade com foto;

– Assinatura do Termo de Compromisso;

– Escolha do cargo pleiteado conforme o Anexo I do edital;

– Cadastro dos títulos e certificados no sistema, anexando a documentação comprobatória.

O Edital nº 001/2025 contém todas as informações sobre o processo seletivo, critérios de pontuação e etapas de avaliação.

Para mais informações, confira o edital